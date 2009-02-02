В Крым прибыли группы иностранных верификаторов

Сегодня в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа 1999 года в Украину прибыли сразу три многонациональные инспекционные группы.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в частности, в Симферополь прибыла группа инспекторов в составе девяти лиц - представителей верификационной структуры Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, возглавляемая Михалом КРОУФОРДОМ.

Они будут работать на военных объектах в Автономной Республике Крым согласно Договору об ОВСЕ.

Целью проведения контрольного мероприятия является проверка соблюдения государствами-участниками Договора установленных ограничений относительно количества вооружения и военной техники, подпадающих под его действие.

Согласно Венскому документу 1999 года в южной части АР Крым начали свою работу специалисты-верификаторы из Словакии, Румынии и Болгарии.

Они избирательно проверят несколько воинских частей ВСУ, ознакомятся с условиями несения воинской службы, местами отдыха и учреждениями питания военнослужащих.

Иностранные инспекторы будут проверять и те объекты в Крыму, на которых расположена техника и вооружение Черноморского флота Российской Федерации.

Третья группа специалистов по верификационной деятельности из Великобритании прибывает в Киев, чтобы провести работу согласно Договору об ОВСЕ.

Британские верификаторы проинспектируют лишь одно объявленное место – гарнизон центрального региона Украины. Объекты, на которых они собираются побывать с проверкой, будут объявляться стороной на въездном брифинге.

Свою работу в Украине иностранные инспекторы завершат 5 февраля.