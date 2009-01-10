В Саках спасли провалившихся под лед мужчин
09:59, 10 января 2009Крым
0
Пострадавших передали медикам
В крымском городе Саки спасли двух мужчин, провалившихся под лед на буферном озере.
Житель Сак, 1973 года рождения, вместе с товарищем решили сократить путь и пройти через озеро. Один из мужчин провалился под лед на расстоянии 50 метров от берега, другой хотел оказать помощь товарищу, но тоже провалился под лед - ближе к берегу.
Спасатели вытянули пострадавших на берег и передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter