Крым не в лидерах по инфляции

13:03, 11 декабря 2008
Крым
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Севастополь тоже

Согласно сообщению Госкомстата Украины, в ноябре наименьшие размеры инфляции наблюдались в:

Севастополе - 0,1%;

Автономной Республике Крым - 0,4%;

Херсонской области - 0,5%.

Наибольшая инфляция в минувшем месте зафиксирована в:

Харьковской области - 3,1%;

Киеве - 2,7%;

Днепропетровской области - 2,3%;

Тернопольской области - 2,1%;

Киевской области - 2,1%;

Житомирской области - 2,1%;

Николаевской области - 2,0%.

Напомним, инфляция в ноябре 2008 года в целом по Украине составила 1,5%.

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