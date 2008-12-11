Крым не в лидерах по инфляции
13:03, 11 декабря 2008Крым
0 0
Севастополь тоже
Согласно сообщению Госкомстата Украины, в ноябре наименьшие размеры инфляции наблюдались в:
Севастополе - 0,1%;
Автономной Республике Крым - 0,4%;
Херсонской области - 0,5%.
Наибольшая инфляция в минувшем месте зафиксирована в:
Харьковской области - 3,1%;
Киеве - 2,7%;
Днепропетровской области - 2,3%;
Тернопольской области - 2,1%;
Киевской области - 2,1%;
Житомирской области - 2,1%;
Николаевской области - 2,0%.
Напомним, инфляция в ноябре 2008 года в целом по Украине составила 1,5%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter