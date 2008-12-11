Крым не в лидерах по инфляции

Севастополь тоже

Согласно сообщению Госкомстата Украины, в ноябре наименьшие размеры инфляции наблюдались в: Севастополе - 0,1%; Автономной Республике Крым - 0,4%; Херсонской области - 0,5%. Наибольшая инфляция в минувшем месте зафиксирована в: Харьковской области - 3,1%; Киеве - 2,7%; Днепропетровской области - 2,3%; Тернопольской области - 2,1%; Киевской области - 2,1%; Житомирской области - 2,1%; Николаевской области - 2,0%. Напомним, инфляция в ноябре 2008 года в целом по Украине составила 1,5%.

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