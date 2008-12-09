Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает Крым самым сложным регионом на политической карте Украины.

"И главное задание власти в этой ситуации - не дать отдельным политическим силам спровоцировать возникновение неконтролируемой ситуации в регионе", - заявил глава украинского государства в интервью изданию Lietuvos zinios ("Литовские ведомости").

Президент при этом отметил, что в Крыму не повторится ситуация, подобная той, что произошла в Южной Осетии. "Хотя, безусловно, проблема с паспортами существует, и подобная практика неприемлема в отношениях стратегических партнеров, которыми являются Украина и Россия. Это нарушение норм международного права и демонстрация неуважения к другому суверенному государству, на территории которого (как отмечено в статье 4 Конституции Украины) запрещено двойное гражданство. Поэтому одним из первоочередных заданий для Украины сегодня является создания законодательных рамок, которые не допустят злоупотреблений при получении украинского гражданства, а также четкое определение обстоятельств, следствием которых станет автоматическая потеря украинского гражданства. Мы способны решить эту проблему и начнем с упорядочивания собственного законодательства", - заявил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, руководство России также понимает "сложность и неоднозначность ситуации с выдачей российских паспортов гражданам Украины".

"Недавняя инициатива Государственной думы о введении так называемой "карты русского" выглядит не иначе, как поиск более легитимного механизма содержания в сфере влияния России граждан Украины. Тогда появляется резонный вопрос: если Россия действительно хочет предоставить некоторые дополнительные права гражданам Украины, то отчего это делается избирательно?", - добавил Президент Украины.

Он также прокомментировал ситуацию с крымскими татарами на полуострове. "Условия для их возвращения в Крым были созданы на заре независимости Украины. С каждым годом крымские татары все больше интегрируются в украинское общество. Я считаю, что в Крыму сегодня нет проблем, которые невозможно было бы решить совместными усилиями всех проживающих там этносов", - заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент считает: сложность в том, что местная власть в Крыму "не всегда желает разрешать" существующие проблемы, "тем более - открыто и в соответствии с действующим законодательством Украины". "И потому (местная власть) сама нередко выступает в роли одного из факторов дестабилизации на полуострове", - сказал глава украинского государства.