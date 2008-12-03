Командующий ВМС надеется, что финкризис корветам не помешает

Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ надеется, что строительство первого военного корабля класса “корвет” для украинского флота начнется в конце лета или в начале осени 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос журналистов.

„На сегодняшний день этот проект находится в стадии завершения разработки технического проекта, и по плану на следующий год, где-то на конец лета - начало осени должна состояться первая закладка корабля”, - сказал И.ТЕНЮХ.

По его словам, средства на завершение технического проекта уже выделены.

И.ТЕНЮХ надеется, что финансовый кризис не повлияет на реализацию проекта по строительству кораблей класса “корвет”. По словам адмирала, строительство корабля находится на особом контроле Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Он также добавил, что Минобороны рассматривает вопрос участия международных компаний в строительстве этого корабля.

По словам адмирала, „корвет будет отвечать всем последним новейшим технологиям, в первую очередь это касается системы боевого управления, вооружения, присутствия на этом корабле вертолета, соответствия всех маневровых элементов и т.д.”.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины И.ТЕНЮХ сообщил, что в Украине запланировано создать новейший корабль с современной техникой, водоизмещением до 3 тыс. тонн, с дальностью плавания до 4,5 тыс. миль и автономностью до 30 суток. По его словам, предусмотрено, что большинство оборудования будет изготовляться в Украине, за исключением вооружения. Он также сообщил, что планируется построить 10-14 корветов.

По данным генерального директора предприятия “Укрспецэкспорт” Сергея БОНДАРЧУКА, строительство нового украинского военного корабля класса “корвет” обойдется государству приблизительно в 1,5 млрд. грн.