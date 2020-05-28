Запуск первых межобластных автобусных рейсов из Киева

1 июня с автостанции «Выдубичи» отправляются первые, после введения в Украине карантина в связи с COVID-19, межобластные автобусные рейсы в Одессу, Харьков, Херсон и другие города Украины.

Продажа билетов уже началась на сайте перевозчика: https://autolux.ua/ua/uk

Граждане постепенно возвращаются к привычной жизни, но с новыми правилами личной безопасности. Официальный перевозчик «AUTOLUХ» принял все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров во время путешествия по Украине:

• Перед каждым рейсом автобус и салон автобуса дезинфицируется;

• Персонал проходит ежедневный медицинский осмотр и температурный скрининг;

• В автобусах размещены антисептики;

• В салон допускаются только пассажиры в защитных масках.

Приглашаем Вас стать свидетелями события, а также пообщаться с пассажирами и представителями перевозчика.

Во время мероприятия, Генеральный директор AUTOLUХ / ECOLINES Андрис Подгорнийс предоставит комментарий о перспективах восстановления международных перевозок, а также ответит на вопросы журналистов.

Место проведения мероприятия: Киев, автостанция «Выдубичи», возле входа в зал ожидания Autolux/Ecolines.

Начало: 1 июня в 09.30

Просьба сообщить о вашем присутствии:

Viber: 063-700-08-18

Телефон: 050-440-50-79

Email: alena.kovtiukh@ecolines.ua

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