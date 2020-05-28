Запуск первых межобластных автобусных рейсов из Киева
1 июня с автостанции «Выдубичи» отправляются первые, после введения в Украине карантина в связи с COVID-19, межобластные автобусные рейсы в Одессу, Харьков, Херсон и другие города Украины.
Продажа билетов уже началась на сайте перевозчика: https://autolux.ua/ua/uk
Граждане постепенно возвращаются к привычной жизни, но с новыми правилами личной безопасности. Официальный перевозчик «AUTOLUХ» принял все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров во время путешествия по Украине:
• Перед каждым рейсом автобус и салон автобуса дезинфицируется;
• Персонал проходит ежедневный медицинский осмотр и температурный скрининг;
• В автобусах размещены антисептики;
• В салон допускаются только пассажиры в защитных масках.
Приглашаем Вас стать свидетелями события, а также пообщаться с пассажирами и представителями перевозчика.
Во время мероприятия, Генеральный директор AUTOLUХ / ECOLINES Андрис Подгорнийс предоставит комментарий о перспективах восстановления международных перевозок, а также ответит на вопросы журналистов.
Место проведения мероприятия: Киев, автостанция «Выдубичи», возле входа в зал ожидания Autolux/Ecolines.
Начало: 1 июня в 09.30
Просьба сообщить о вашем присутствии:
Viber: 063-700-08-18
Телефон: 050-440-50-79
Email: alena.kovtiukh@ecolines.ua
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram