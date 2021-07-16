Выставку "Чорнобиль. Подорож" продлили до 25 июля: продолжается марафон экскурсий

По инициативе Офиса Президента и многочисленным просьбам посетителей работу мультимедийной выставки "Чорнобиль. Подорож" в павильоне №1 на ВДНХ продлили до 25 июля включительно. Выставка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Бесплатные экскурсии экспозицией, посвященной 35-летию чернобыльской катастрофы, проведут руководительница проекта Ярослава Гресь, куратор Павел Гудимов и главная менеджерка Юлия Соловей. Расписание экскурсий: вторник, среда, пятница - 18:00, суббота и воскресенье - 11:00 и 13:00. Вход свободный по предварительной регистрации: https://teeko.io/all-events-from/chornobyl-podorozh Также посетители "Чорнобиль. Подорож" смогут: отправиться в VR-путешествие по зоне отчуждения и осмотреть ее с высоты птичьего полета;

заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника — крупнейшей природоохранной территории Украины;

рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский «Динамо» завоевал в 1986 году через несколько дней после аварии на ЧАЭС;

увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, снятого в Припяти;

благодаря интерактивным экспонатам узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения. Проект "Чорнобиль. Подорож" создано по инициативе Офиса Президента Украины. Выставку реализовало агентство Gres Todorchuk. Организаторы: Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Партнеры: Эпицентр, Visa, Metinvest, ПУМБ. Выставка работает с соблюдением температурного скрининга и масочного режима. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Григорий Бондарь

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