Бесплатные экскурсии экспозицией, посвященной 35-летию чернобыльской катастрофы, проведут руководительница проекта Ярослава Гресь, куратор Павел Гудимов и главная менеджерка Юлия Соловей. Расписание экскурсий: вторник, среда, пятница - 18:00, суббота и воскресенье - 11:00 и 13:00.
Вход свободный по предварительной регистрации: https://teeko.io/all-events-from/chornobyl-podorozh
Также посетители "Чорнобиль. Подорож" смогут:
- отправиться в VR-путешествие по зоне отчуждения и осмотреть ее с высоты птичьего полета;
- заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника — крупнейшей природоохранной территории Украины;
- рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский «Динамо» завоевал в 1986 году через несколько дней после аварии на ЧАЭС;
- увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, снятого в Припяти;
- благодаря интерактивным экспонатам узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.
Проект "Чорнобиль. Подорож" создано по инициативе Офиса Президента Украины. Выставку реализовало агентство Gres Todorchuk. Организаторы: Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Партнеры: Эпицентр, Visa, Metinvest, ПУМБ.
Выставка работает с соблюдением температурного скрининга и масочного режима.
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