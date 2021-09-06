С 11 сентября в Украине начинается серия игр по футболу "Кубок единения-2021" среди команд с возрастом участников 10-11 лет. Это самый масштабный футбольный детский турнир в стране, инициированный и организованный благотворительным Фондом Игоря Палицы "Только вместе", приуроченный к 10-летию организации. Партнерами турнира выступили ОО "Украинская ассоциация развития детского и юношеского футбола" и БФ "Развитие футбола Украины".

По словам организаторов, главной целью наиболее массового спортивного действа являются: объединение людей вокруг футбола, привлечение внимания к проблемам спорта, популяризация футбола среди детей и молодежи, привлечение к здоровому и активному образу жизни.

Соревнования пройдут в два этапа. В первом отборочном туре примут участие почти 400 команд. Игры состоятся на футбольных площадках 22 областных центров и городов Украины. Проведение финальных матчей турнира запланировано на 26 сентября на Луцком стадионе "Авангард", где и наградят победителей и отметят участников.

Организаторы предусмотрели большой призовой фонд для всех команд и лучших игроков. Как сообщили в оргкомитете турнира, это будут кубки, мячи, комплекты для тренировок и комплекты спортивной формы для команды. Особый приз получит победитель турнира — семидневный учебно-тренировочный сбор команды в Буковеле.

Участники соревнований приглашают всех присоединиться к этому грандиозному спортивному действу и прийти на стадионы, чтобы поддержать свои команды и будущую гордость украинского спорта. Вход бесплатный.

Автор: Григорий Бондарь