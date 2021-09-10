В воскресенье, 12 сентября в 16:30 в кинотеатре "Жовтень" состоится премьера фильма "Гунда" - документальной ленты Виктора Косаковского, спродюсированной Хоакином Фениксом. Картина рассказывает о жизни на ферме свиньи Гунды и других животных. В Украине показы фильма проходят в партнерстве с гуманистическим движением UAnimals, активисты которого откроют перед входом в зал "Первый честный ресторан", что заставит посетителей задуматься.

Дата и время: 12 сентября в 16:30

Адрес: кинотеатр "Жовтень"

Телефон для аккредитации: 098 553 07 37, Ольга

Автор: Григорий Бондарь