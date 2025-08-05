Новый сезон 'Лиги Смеха. 10 лет' стартует осенью: когда смотреть премьеру на телеканале ТЕТ

Это проект о силе смеха, который поддерживает, заряжает и дарит свет в темные времена.

Самый масштабный юмористический проект страны празднует 10 лет и возвращается на телеканал ТЕТ с новым премьерным сезоном. Уже 5 сентября в 22:00 смотрите "Лигу Смеха. 10 лет" в любимом фестивальном формате.

Каждую пятницу зрителей ждут вечера юмора в компании талантливых комиков и самых звездных судей предыдущих сезонов, которые вернулись доказать, что достойны кресла тренера-чемпиона. Опытные Евгений Кошевой, Иван Люленов, Маша Ефросинина, Оля Полякова, Юрий Ткач сойдутся в баттле с бешеным юмористическим дуэтом, для которого не существует рамок и правил, потому что даже кресло у них одно на двоих. Встречайте впервые в роли тренеров фантастических Бампера и Суса.

Неизменный ведущий юбилейного сезона - актер, комик, младший лейтенант 210-го отдельного штурмового полка Гарик Бирча. Премьерный выпуск 5 сентября он проведет с военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Виктором Розовым, который впервые после ранения вернется на сцену в качестве соведущего.

Десять лет назад "Лига Смеха" стартовала как чемпионат Украины по юмору и за это время стала карьерным лифтом для десятков команд. Многие известные украинские юмористы начали свой путь именно на этой сцене, а сегодня снимаются в кино, собирают тысячные залы, создают ютуб-каналы и запускают собственные проекты. Юбилейный сезон откроет новое поколение талантов, которые смело формируют современную комедию.

"Они быстро реагируют на тренды, не боятся экспериментировать и учиться. А еще, что мне нравится, они более смелые. Молодые команды имеют свое мнение и доносят его до зрителя через юмор", - прокомментировал тренер "Лиги Смеха. 10 лет" Евгений Кошевой.

Как и в спецвыпусках "Волонтерского десанта", в новом сезоне сохраняется благотворительная составляющая. Многие "лигосмешники" защищают наше государство, поэтому проект посильно поддерживает войско. Так, подразделение Игоря Ласточкина уже получило помощь от первых игр фестиваля.

"Лига Смеха. 10 лет" - это проект о силе смеха, который поддерживает, заряжает и дарит свет в темные времена. Открывайте новые имена в юморе вместе с ТЕТ - с 5 сентября, каждую пятницу в 22:00.

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