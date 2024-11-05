Киевстар ТВ проведет хэллоуинский паблик-ток с создателями фильма 'Конотопская ведьма'

В киевском ведьма-баре "Лысая Гора" по случаю Хэллоуина будут говорить об украинском ведьмовстве и как создавался самый кассовый отечественный хоррор. Вход на паблик-ток свободный.

В Киеве, 5 ноября, в 19:00 в ведьма-баре "Лысая Гора" состоится хэллоуинский паблик-ток с создателями фильма-мести "Конотопская ведьма" производства студии FILM.UA Group. Организует мероприятие платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, где лента с недавних пор доступна в оригинальной версии без цензуры.

Гостей ждет дискуссия с командой ленты - сценаристом Ярославом Войцешиком, художницей по костюмам Ириной iSky, актерами Александрой Панковой и Сергеем Сосновцом, а также продюсером Александрой Лозинской.

Во время паблик-тока они расскажут, как снимали "Конотопскую ведьму", которая уже побила рекорды украинского кинопроката, как сочетали фольклорные мотивы с современными интерпретациями и создали образ древней Ведьмы из Конотопа. Кроме этого, в рамках мероприятия затронут темы украинского ведьмовства и демонологии.

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Мероприятие состоится в неформальной атмосфере, поэтому гости смогут как присоединиться к обсуждению, так и заказать блюда и напитки из меню "Лысой Горы". Заведение находится по адресу: г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 9А.

Вход на паблик-ток свободный, однако количество мест лимитировано. Чтобы посетить мероприятие, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Медиапартнеры мероприятия: УНИАН, ТыКиев.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".