На донецкой шахте до сих пор ищут под завалом горняка

В Донецкой области на частной шахте N1-6 (ООО "Комплекс") в Шахтерском районе горноспасатели продолжают поиски горняка, попавшего сегодня утром под завал.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в течение дня горноспасатели установили, что обрушение произошло в 140 метрах от устья вспомогательного ствола пласта Н1. Обрушение произошло из-за аварии вагонетки, которая частично сбила крепление выработки. В результате разведки пострадавший горняк не обнаружен, на голосовую связь не отвечает.

В связи с угрозой повторного обрушения и травмирования отделения горноспасателей были выведены на поверхность. На шахте разрабатываются мероприятия по безопасному выполнению горноспасательных работ и доставки на шахту крепежного материала.

Как сообщал УНИАН, обрушение на частной шахте N1-6 (ООО "Комплекс") в Шахтерском районе произошло в 12 ч. 45 мин. 29 февраля во вспомогательном стволе пласта Н1.

В результате обрушения пропал 45-летний горняк. Прибывшие на шахту горноспасатели приступили к аварийно-спасательным работам.