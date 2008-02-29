Глава УГКЦ отмечает, что нарушение правил дорожного движения - грех

Глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир ГУЗАР отмечает, что нарушение правил дорожного движения является грехом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, об этом говорится в “Размышлениях Блаженнейшего Любомира по поводу соблюдения правил дорожного движения”.

“Искренне надеюсь, что для верующего человека осознание того, что нарушение правил дорожного движения является грехом, будет достаточным, чтобы решить для себя использовать автомобиль на пользу для себя и других и тщательно обходить все, что может стать причиной материального ущерба, потери здоровья или, даже больше, жизни”, - в частности, отмечает предстоятель УГКЦ.

При этом он подчеркнул важность умения, внимательности и рассудительности в дорожном движении. “На это дело можно смотреть сугубо „земными” глазами, но мы, верующие люди, должны посмотреть и глазами своей души, потому что речь идет не только о соблюдении правил, но и о выполнении Божьих заповедей”, - говорится в обращении Главы УГКЦ.

Он отмечает, что автомобиль – это большое достижение техники, однако в руках безответственного человека он может стать орудием продолжительного увечья или убийства. “А за это уже нужно отвечать как перед людьми, так и перед Богом”, - говорит предстоятель УГКЦ.

Среди прочего, он указывает на то, что рюмка алкоголя перед тем как сесть за руль автомобиля может быть причиной ужасных, смертоносных аварий; что можно грешить и иначе - красуясь или положительно воспринимая хвастовство других о всяких “выходках” на дорогах; что чрезмерное, неоправданное упование на Божью помощь – также является формой греха.