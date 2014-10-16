Звезды Динамо Киев определят лучшие корпоративные футбольные команды

19 октября, на стадионе имени Банникова при поддержке Федерации футбола Украины состоятся финальные матчи футбольного чемпионата среди корпоративных команд «НебеснаКриницяCUP 2014».

13:20 – игра за 1-е место

14:00 – пресс-бриф и церемония награждения

7 недель подряд, 22 корпоративные команды украинских и международных компаний, объединенных общими интересами и ценностями сражались за звание футбольного чемпиона турнира «НебеснаКриницяCUP».

В воскресение состоятся финальные игры чемпионата, где 3 лучших команды выйдут на поле со звездным составом футбольного клуба Динамо Киев. Победители игор и станут обладателями кубка лучшей футбольной бизнес команды.

Турнир «НебеснаКриницяCUP» проходит с целью популяризации спорта и здорового образа жизни, поддержка корпоративного духа и принципов партнерства в бизнесе. А в этом году, все спортсмены и любители футбола могу присоединится к благотворительному проекту «Умная больница» и помочь детской клинике «Охмадет».

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