«Во исполнение закона о люстрации! Начинаем с Высшей квалификационной комиссии судей Украины!»

15 октября в 11:00 в Киеве под стенами здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины, что находится по адресу улица Механизаторов,9, состоится митинг, организованный ВОО «Народное Движение «Третья республика» во исполнение закона «О очищение власти» с требованием немедленно провести люстрацию в ВККС.

На днях Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон «О очищение власти». Согласно этому документу, должны быть уволены чиновники, что «плодотворно» работали во время режима Януковича. Руководство Высшей квалификационной комиссии судьи как никто другой подпадает под нормы этого закона, поскольку известен тем, что активно занималось покрытием судей-коррупционеров по всей стране. Прошло уже почти восемь месяцев после победы Майдана, но они остаются на своих местах.

Они не только не наказали судей, что судили активистов Майдана, но фактически продолжают защищают их и сейчас. Общественность требует немедленной люстрации руководства ВККС и завтра обратится к Министру юстиции Украины Павла Петренко с призывом начать люстрацию именно с судебной ветви власти.

Контакты организаторов: контакты 050-193-33-33