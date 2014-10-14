В Украине появилось первое ЭКО пиво

Пиво «Чернігівське» получило международный эко сертификат. На сегодня, это первая и единственная марка пива в Украине, которая подтвердила свои экологические преимущества сертификатом. При проверке продукции оценивались все этапы жизненного цикла пива: от сырья до утилизации отходов производства, а также безопасность производства для природы.

Представляя новинку, директор Черниговского отделения ПАО «САН ИнБев Украина» Николай Карахтанов отметил: «Рецептура «Чернігівське» изменилась в пользу более традиционного подхода. Кроме этого, полный жизненный цикл нашего пива оценили ведущие эксперты. Особенно важен для нас контроль по тем показателям, которые определяют качество продукта. Это контроль ингредиентов, безопасности сырья и воды. На это мы обращаем особое внимание при производстве пива».

Презентация первого в Украине ЭКО пива состоялась в рамках Международного форума Green Mind, который прошел в Киеве 8 и 9 октября. Международные эксперты отметили, что внутренние стандарты производителя существенно строже существующих требований государственных стандартов (ДСТУ). Сырье проходит целый цикл тестов на безопасность: проверяется содержание токсичных элементов — требования компании от 10 до 50 раз выше нормы, установленной украинским законодательством, в том числе ДСТУ 3888. Согласно ДСТУ учитывается 3 микробиологических показателя по 3 тестам, «Чернігівське» проходит 5 показателей по 20 тестам. Кроме этого, по 35 параметрам проверяется аромат пива. При производстве пива «Чернігівське» в «САН ИнБев Украина» используется вода из артезианских скважин. Вода проходит 32 теста, прежде чем попасть на производство.

Эко сертификат на пиво «Чернігівське» выдан Центром экологической сертификации и маркировки ВОО «Живая планета». Он был присвоен по результатам оценки на соответствие требованиям стандарта СОУ ОЕМ 08.002.03.079 «Пиво. Экологические критерии оценки жизненного цикла», согласно международному стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) и признается 27 сертификационными системами в 60 странах мира.

Напомним, «Чернігівське» признано национальным брендом №1 в Украине по объемам продаж*

* Бренд «Чернігівське» — лидер рынка в категории «Пиво» на территории городской и сельской части населения Украины согласно данных, полученных от компании ООО «АСНИЛЬСЕН ЮКРЕЙН» за период с января 2012 по январь 2014 року, согласно показателям доли рынка по объемам продаж (литры) АС Nielsen, 2014 р.