В поезде ”Санкт-Петербург - Кишинев” поймали 20 нелегалов
21:41, 26 февраля 2008Разное
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Информация пограничников
Житомирские пограничники задержали двадцать нелегалов из Средней Азии и Закавказья.
По данным пресс-службы Северного регионального управления государственной пограничной службы Украины, нелегалы задержаны в пункте пропуска "Выступовичи" в поезде "Санкт-Петербург - Кишинев" на территории Житомирской области. Среди задержанных - граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении и Киргизии.
Сейчас решается вопрос их дальнейшего пребывания на территории области.
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