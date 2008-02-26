В поезде ”Санкт-Петербург - Кишинев” поймали 20 нелегалов

Житомирские пограничники задержали двадцать нелегалов из Средней Азии и Закавказья.

По данным пресс-службы Северного регионального управления государственной пограничной службы Украины, нелегалы задержаны в пункте пропуска "Выступовичи" в поезде "Санкт-Петербург - Кишинев" на территории Житомирской области. Среди задержанных - граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении и Киргизии.

Сейчас решается вопрос их дальнейшего пребывания на территории области.