Автомобиль с руководством известной страховой компании попал в ДТП

В ночь с 22 на 23 февраля на трассе Киев-Львов в Ривненской области произошла автомобильная авария с участием руководящих лиц страховой компании «Универсальная».

Об этом говорится в сообщении компании.

По информации компании, генеральный директор СК «Универсальная» Александр ПАВЛЕНКО получил черепно-мозговую травму и находится в больнице после операции. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Финансовый директор компании Елена ВЕЛИКАЯ, директор департамента маркетинга Ольга КАМИНСКАЯ и водитель компании Сергей ПИЛЬГУЕВ получили травмы средней тяжести.

На данный момент угрозы для жизни участников аварии нет.

Также сообщается, что 25 февраля состоялось заседание Совета компании, на котором было принято решение назначить исполняющим обязанности генерального директора Алексея СТОЛЯРОВА, который ранее занимал должность директора финансового департамента СК «Универсальная».

Кроме того, в компании сообщили, что на собрании акционеров страховщика, назначенном на 24 марта, планируется рассмотреть вопрос расширения Совета и введения в его состав Виталия АНТОНОВА, Андрея КОСТЮКА, Андрея ХУДО.

В сообщении отмечается, что операционная деятельность компании проводится в обычном режиме.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По информации СК «Универсальная», на середину августа 60% акций компании принадлежали Financial & Invesment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment (Лихтенштейн), 13% - американскому Инвестиционному банку, 10% - фонду Genesis, 5,7% - банку Austria Creditanstalt AG, 11,3% - другим акционерам.