В Киеве на станции метро «Вокзальная» под поезд упал человек

В Киеве на станции метро «Вокзальная» под поезд попал человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного метрополитена, чрезвычайное происшествие произошло в 11.30.

Никаких подробностей в пресс-службе на данный момент не предоставляют, однако отмечают, что на Святошинско-Броварской линии метрополитена временно ограниченно движение поездов.