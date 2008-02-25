В Киеве на станции метро «Вокзальная» под поезд упал человек

12:07, 25 февраля 2008
Разное
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На всей линии ограниченно движение поездов

В Киеве на станции метро «Вокзальная» под поезд попал человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного метрополитена, чрезвычайное происшествие произошло в 11.30.

Никаких подробностей в пресс-службе на данный момент не предоставляют, однако отмечают, что на Святошинско-Броварской линии метрополитена временно ограниченно движение поездов.

 

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