В Киеве на станции метро «Вокзальная» под поезд упал человек
12:07, 25 февраля 2008Разное
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На всей линии ограниченно движение поездов
В Киеве на станции метро «Вокзальная» под поезд попал человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного метрополитена, чрезвычайное происшествие произошло в 11.30.
Никаких подробностей в пресс-службе на данный момент не предоставляют, однако отмечают, что на Святошинско-Броварской линии метрополитена временно ограниченно движение поездов.
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