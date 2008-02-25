ДТП в Луганской области: погибли два и травмированы три человека

В городе Красный Луч Луганской области водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2101" не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и трое с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в городскую больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 24 человека и 144 - травмированы.