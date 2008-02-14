Эстонский интернет-магазин продал советский танк

18:46, 14 февраля 2008
Разное
646 0

Как "тракторную технику"

Эстонский интернет-магазин okidoki продал советский танк T-55 производства 1970 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на Delfi.lt. Покупатель заплатил за танк 70 тысяч евро.

Танк появился на полках интернет-магазина в субботу, 9 февраля. Таким образом, на его продажу понадобилось менее недели. О бывшем владельце известно мало. Это русскоязычный латвийский предприниматель.

О танке, в свою очередь, известно то, что он находился в Риге и был зарегистрирован как тракторная техника. Машина сохранилась в "оригинальном состоянии", но не стреляет.

Средний танк Т-55 создан на базе танка Т-54Б, отличаясь увеличенным боекомплектом и повышенной мощностью двигателя (540 л.с.). Он рассчитан на экипаж из четырех человек. Его запас хода составляет от 480 до 500 километров. Существует свыше десятка модификаций этого танка.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter