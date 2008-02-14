Эстонский интернет-магазин продал советский танк

Эстонский интернет-магазин okidoki продал советский танк T-55 производства 1970 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на Delfi.lt. Покупатель заплатил за танк 70 тысяч евро.

Танк появился на полках интернет-магазина в субботу, 9 февраля. Таким образом, на его продажу понадобилось менее недели. О бывшем владельце известно мало. Это русскоязычный латвийский предприниматель.

О танке, в свою очередь, известно то, что он находился в Риге и был зарегистрирован как тракторная техника. Машина сохранилась в "оригинальном состоянии", но не стреляет.

Средний танк Т-55 создан на базе танка Т-54Б, отличаясь увеличенным боекомплектом и повышенной мощностью двигателя (540 л.с.). Он рассчитан на экипаж из четырех человек. Его запас хода составляет от 480 до 500 километров. Существует свыше десятка модификаций этого танка.