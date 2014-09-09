10-13 сентября выставка-ярмарка "Сезон ОСІНЬ" в Киевском Дворце Спорта
Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта давно популярны среди киевлян. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке нет товаров неоправдано дорогих "брендов" , но всегда есть возможность порадовать себя и своих близких обновами. Дни работы выставки – со среды по субботу включительно - дают возможность прийти на выставку несколько раз: и в будний, и в выходной день всей семьей.
Ассортимент представленных на ярмарке товаров разнообразен:
мужская, женская и детская одежда;
сезонная обувь;
недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;
куртки и пальто;
кожаные и меховые изделия;
детская одежда и обувь;
кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)
сезонные головные уборы;
трикотаж;
постельное белье, домашний текстиль;
парфюмерия;
косметика;
бижутерия;
огромное количество разнообразных мелочей для дома.
Женщины, которые отдают предпочтение классическому стилю, не останутся равнодушны к моделям платьев и костюмов, представленных украинскими производителями.
Не забыты на выставке и мужчины: классические и спортивные костюмы, рубашки, галстуки, трикотаж, нижнее белье украинского, польского, турецкого производства.
На выставке-ярмарке большое разнообразие сезонной обуви - новинки осенних коллекций, а так же распродажи обуви летнего сезона.
Открывают сезон работы на выставках производители кожаных и меховых изделий.
Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.
В эти же дни на открытой площадке перед Дворцом Спорта работает выставка «Зелений ярмарок».
Перечислить ассортимент представленных на выставке-ярмарке товаров сложно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь что-то особенное - для себя. Приходите и убедитесь в этом сами.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70