10-13 сентября выставка-ярмарка "Сезон ОСІНЬ" в Киевском Дворце Спорта

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта давно популярны среди киевлян. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке нет товаров неоправдано дорогих "брендов" , но всегда есть возможность порадовать себя и своих близких обновами. Дни работы выставки – со среды по субботу включительно - дают возможность прийти на выставку несколько раз: и в будний, и в выходной день всей семьей.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров разнообразен:

мужская, женская и детская одежда;

сезонная обувь;

недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

куртки и пальто;

кожаные и меховые изделия;

детская одежда и обувь;

кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)

сезонные головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия;

огромное количество разнообразных мелочей для дома.

Женщины, которые отдают предпочтение классическому стилю, не останутся равнодушны к моделям платьев и костюмов, представленных украинскими производителями.

Не забыты на выставке и мужчины: классические и спортивные костюмы, рубашки, галстуки, трикотаж, нижнее белье украинского, польского, турецкого производства.

На выставке-ярмарке большое разнообразие сезонной обуви - новинки осенних коллекций, а так же распродажи обуви летнего сезона.

Открывают сезон работы на выставках производители кожаных и меховых изделий.

Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

В эти же дни на открытой площадке перед Дворцом Спорта работает выставка «Зелений ярмарок».

Перечислить ассортимент представленных на выставке-ярмарке товаров сложно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь что-то особенное - для себя. Приходите и убедитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua