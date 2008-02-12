Мэр Сум называет «ультиматумом» забастовку перевозчиков

Городской председатель Сумм Геннадий МИНАЕВ называет «политикой ультиматумов» забастовку перевозчиков, которые требуют повысить стоимость проезда в маршрутных такси до 1,5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МИНАЕВ сообщил на пресс-конференции.

«Политики ультиматумов, забастовок и постыдного «выкручивания рук» не должно быть в вопросах перевозки пассажиров в городе Сумы», - сказал Г.МИНАЕВ.

Мэр сообщил, что в его адрес 11 февраля поступило обращение от объединения граждан «Сумская городская ассоциация автомобильных перевозчиков» с просьбой срочно рассмотреть и удовлетворить требования перевозчиков относительно согласования стоимости проезда в размере 1,50 грн., отмены решений исполнительного комитета Сумского городского совета №№ 39,40,41 от 31.01.08 относительно порядка предоставления документов для определения стоимости проезда, согласования коэффициентов для расчета стоимости проезда пассажиров в автобусах, которые работают на регулярных маршрутах в режиме маршрутного такси в г. Сумы и установления плановой стоимости на услуги по перевозке пассажиров этим видом транспорта.

Г.МИНАЕВ отметил, что перевозчики возобновят работу маршруток только после выполнения этих требований. “Впрочем, я лично убежден, что общественность города не должна быть заложником частных структур и выполнять их требования, выдвинутые в ультимативной форме», - сказал мэр Сум.

Г.МИНАЕВ заявляет, что для дальнейшего диалога перевозчики уже сегодня должны возобновить работу и только после этого власти будут обсуждать поднятые ими вопросы.

В то же время городской председатель сообщил о первоочередных действиях, осуществляемых властями для предотвращения возникновения подобных ситуаций. В частности, он отметил, что на маршрутах в областном центре работает весь транспортный парк коммунального предприятия «Электроавтотранс» - 60 троллейбусов, также перевозки осуществляют 10 частных автобусов большой вместимости.

Он пообещал, что в марте вынесет на сессию Сумского городского совета проект решения о выделении средств для погашения кредиторской задолженности КП «Электроавтотранс» банку «Хрещатик» в размере 2,5 млн. грн. за приобретение в 2005 году 10 троллейбусов за счет собственных финансовых ресурсов предприятия.

Кроме того, на протяжении трех лет городские власти Сум намерены удвоить троллейбусный парк за счет средств городского и государственного бюджетов, а также разработать политику поощрения предпринимателей в содействии развитию коммунального пассажирского транспорта.

Г.МИНАЕВ лично извинился перед сумчанами за проблемы в транспортном обеспечении и заверил жителей Сум, что «прилагает максимум усилий» для преодоления этих проблем.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля утром на дороги города Сумы не вышло около 600 микроавтобусов, которые осуществляют перевозку в режиме маршрутного такси. Перевозчики добиваются выполнения своего требования относительно повышения стоимости проезда в маршрутных такси с 1 грн. до 1,50 грн. Это требование они выставляют еще с прошлого года.

Несколько недель назад Сумской горисполком принял решение о повышении с 15 февраля стоимости проезда в Сумах с 1 грн. до 1,25 грн.