Разгромлено мусульманское кладбище (фото)

Разрушенные вандалами надгробия на мусульманском кладбище, в пос. Нижнегорский (Крым), 11 февраля 2008 г.

На кладбище злоумышленниками разрушено или повреждено больше 200 надгробий. Следственно-оперативная группа местной милиции, а также специалисты и эксперты Главного управления МВД Украины в автономии проводят детальный осмотр и фиксацию совершенного преступления.

В милиции напоминают, что на прошлой неделе в Крыму раскрыто два факта вандализма, имевших место в селах Марфовка (нанесение надписей сатанинского содержания на славянских и мусульманских могилах) и Войково (разрушено 124 славянских могилы) Ленинского района. «В обоих случаях не усматривается междунациональной или межрелигиозной причины. Вандалами оказывались местные жители, которые вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем, имели низкий уровень самосознания», - подчеркивают в МВД.

«Такой объем разрушений не может быть совершен руками одного или двух вандалов, и, похоже, это спланированная акция», - заявляет Меджлис.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН