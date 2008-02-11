Дело Рудьковского: теперь у нас решительная не только Тимошенко, но и Президент

Мнение

Давно в Украине за решетку не попадали фигуры типа бывшего министра Николая Рудьковского. Создается впечатление, что Президент решил воспользоваться опытом российского коллеги, который завоевывал народную любовь, преследуя некоторых бизнесменов известной национальности.

Правда, национальность Рудьковского здесь ни при чем, да и бизнесменом его назвать было бы большой натяжкой, но в Секретариате, похоже, приняли на вооружение главное в опыте Путина: арестованное лицо должно вызывать возмущение в обществе и, соответственно, одобрение действий правоохранительных органов и – опосредствовано – решительности гаранта.

Должна сказать, что кандидатура на эту роль избрана почти идеально. С кем бы я ни разговаривала – не слышала, чтобы кто-то выразил сожаление по поводу задержания бывшего главного транспортника или симпатии к нему. Конечно, до имиджа Лазаренко господину Рудьковскому – как от Киева до Сан-Франциско ползком, но образ проходимца и персоны, мягко говоря, неискренней, за ним таки закрепился. А заявления Шуфрича в защиту бывшего коллеги только усиливают убеждение в народе: “Давно надо было посадить!” И почему-то не верят люди ни в инвалидную коляску, на которой Рудьковский якобы бы передвигается в застенках (даже если это и правда!), ни в его тяжелое состояние, ни в попытки объяснить его задержание политическими мотивами.

Лишь один знакомый чиновник с Банковой выразил скепсис относительно эффекта от дела Рудьковского. “Снова наступаем на те же самые грабли, что и с Колесниковым", – сказал он. Мол, лепят, сами того не желая, из Рудьковского народного героя.

Хотя я с этим категорически не согласна. За Колесниковым – несмотря на всю одиозность этой фигуры – стояла массовая политическая сила, поднявшая такую шумиху вокруг него, что Президент с Луценко вынуждены были сдаться… За Рудьковским же стоят лишь недобитки социалистов, которых уже никто всерьез не воспринимает, даже “донецкие”.

Одним словом, с Рудьковским вроде как все понятно. Он пал жертвой новой политики Секретариата, решившего не отставать от популистской решительности Юлии Тимошенко. И в самом деле, что можно противопоставить “гречке” от Сбербанка, которой премьер массово скупает избирателя, и заявлениям о ликвидации газовых посредников? Только наступление на коррупционеров и мошенников.

Но интересно, чего ожидать от такой политики дальше? Если у стратегов на Банковой имеется какой-то план (надеюсь, он таки есть), то этот план не может состоять из одного пункта, сформулированного приблизительно так: “Обнародование скандальных данных о деятельности Рудьковского на должности министра транспорта и дальнейший его арест”. Наверное, там есть и другие пункты – более убедительные и эффективные.

Допускаю, что вскоре мы можем услышать какие-то скандальные факты относительно лиц, вхожих к нынешнему премьеру, о близости с которыми она предпочитала бы молчать. А также относительно других бывших должностных лиц, может, кого-то из местных властей.

Однако знаю наверняка, что в том списке нет ни Кивалова, ни Ахметова, ни Бойко, ни Клюева, ни Азарова, ни других деятелей Партии регионов – как и представителей НУ–НС, БЮТ и Блока Литвина. Одни еще нужны Президенту, других нельзя трогать, так как будет много вони. Поэтому представлений прокуратуры – в качестве публичных актов, которые ни к чему, конечно, не обязывают, – о привлечении кого-то из депутатов к уголовной ответственности скорее всего не будет…

Забыла о коммунистах… Вот за этих если бы взялись, как следует, то и Президент бы выиграл, и общество немного бы очистилось.

Оксана Охримчук, Киев–Москва