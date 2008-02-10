На шахте в Донецкой области погиб 30-летний горняк

В Донецкой области на шахте " Прогресс" (ГП "Торезантрацит") в г. Торезе в результате обрушения погиб 30-летний горняк.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, обрушение произошло в 5 ч. 55 мин. утра 10 февраля. На аварийном участке находилось 14 человек, непосредственно обрушением были застигнуты два горняка. Один из них в 6 ч. 30 мин. был благополучно выведен из зоны обрушения и в сопровождении работников шахты поднят на поверхность.

В 7-00 еще один потерпевший - 30-летний проходчик Андрей КРАМЕТ – был извлечен горноспасателями из-под обрушения уже без признаков жизни.

Обстоятельства аварии расследуются.