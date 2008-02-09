Компания Toyota объединила навигационную и тормозную системы автомобиля, чтобы он мог самостоятельно замедляться перед перекрестками, сообщает Автолента со ссылкой на Motor Authority.

Приближаясь к дорожной развязке, транспортное средство, оборудованное такой системой, предупреждает водителя о том, что впереди его ожидает перекресток и знак "Стоп". Если шофер игнорирует предупреждение и едет слишком быстро или нажимает на педаль тормоза недостаточно эффективно, то система сама возьмет контроль над машиной и остановит ее. Информация о знаках "Стоп" содержится во всех встроенных картах японских навигаций.

Во избежание погрешностей и преждевременного использования тормозов, система будет брать информацию не только со спутников, но и с камеры, вмонтированной в заднюю часть машины. Дело в том, что погрешность показаний самой современной автомобильной навигации составляет минимум 30 сантиметров, а у большинства автомобилей со стандартным GPS-приемником неточность может достигать 15 метров.

Совсем скоро компания начнет продажу в Японии автомобилей, оборудованных данной системой. Изучив ее работу, Toyota планирует вывести эту опцию на глобальный рынок.