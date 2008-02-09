Власти Киева обещают избавить город от дорожных заторов

Власти столицы обещают избавить город от дорожных заторов. Об этом заявил в ходе Интернет-конференции первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Денис БАСС, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Возле Петровки мы уже через месяц поменяем алгоритм движения общественного транспорта и заберем светофор, который приводит к постоянным заторам. По мнению специалистов, это наполовину решит там проблему с дорожными «пробками», - сказал он.

Д.БАСС также отметил, что в настоящее время продолжается работа над проектом реконструкции Харьковской площади, где до 2011 года обустроят двухуровневую развязку. Запланировано привлечь существенные инвестиции также к реконструкции Ленинградской, Харьковской, Лыбидьской и Московской площадей.

По словам первого заместителя, до конца 2009 года будет построена двухуровневая транспортная развязка на пересечении Днепровской набережной с проспектом Воссоединения, благодаря чему пропускная способность там увеличится до 8000 машин в час.

«Наконец вскоре с облегчением вздохнут и жители Голосеевского района: в этом году мы планируем запустить три станции и завершить первый этап строительства метро на Теремки. А в следующем году, надеюсь, начнем строительство подземки возле Львовской площади. Станцию метро глубокого закладывания «Львивська брама» должны открыть до 2012 года», – пообещал Д.БАСС.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что «на сегодняшний день 40% общественных перевозок выполняется бизнесменами, а не коммунальным транспортом. У столичной власти есть стратегия, согласно которой мы заменим маршрутные такси крупногабаритными автобусами, а другую половину разбавим маршрутками, которые будут принадлежать коммунальным автопредприятиям. Планируем реализовать эту программу за 2 года».

Уже в нынешнем году запланировано собрать 80% системы «умных» светофоров, в первую очередь в центре города. Напомним, что в эту систему входит система управления общественным транспортом с помощью спутника.

Как проинформировал Д.БАСС, в настоящее время проводится замена полотна скоростного трамвая. «Через неделю мы заканчиваем замену от ул. Кольцевой до ул. Гната Юры. Ближайшие полгода планируем заменить полотно от Борщагивки до Площади Победы. А до конца года приступим к запуску первого экспериментального трамвая», - отметил первый заместитель председателя КГГА. И прибавил: «Благодаря этим и многим другим комплексным стратегическим мероприятиям, мы избавим Киев от дорожных заторов».