Владельцы машин, тракторов и мотоциклов получат бесплатное топливо в Туркмении

C 11 февраля граждане Туркмении, владеющие частным автотранспортом, в том числе тракторами и мотоциклами, будут по талонам получать бесплатный бензин или дизельное топливо, передает Туркменское телевидение.

Постановление, утверждающее порядок и нормы месячного обеспечения граждан бесплатным топливом, подписал президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов. Он поручил Министерству нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов, Центрбанку и МВД наладить выпуск талонов.

Как поясняет Туркменское телевидение, владельцы частных транспортных средств получат талоны на топливо в уполномоченных банковских учреждениях. Все виды автомобильного бензина и дизельного топлива сверх месячных норм будут отпускаться по ценам, установленным правительством страны.

В сообщении не указываются объем месячной бесплатной нормы, и цена на приобретаемое сверх нормы горючее, отмечает Лента.ру.