В Полтавской области повесился милиционер

4 февраля в Полтавской области милиционер покончил жизнь самоубийством.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 32-летний эксперт-криминалист Карловского райотдела Управления внутренних дел в Полтавской области совершил самоубийство, повесившись.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По словам свидетелей, мужчина около 8 утра спустился в подвал и больше оттуда не выходил.

Прокуратура Карловского района Полтавской области по факту самоубийства проводит проверку. По предварительным данным, причина самоубийства - семейно-бытовые проблемы.

Тело милиционера направлено на судебно-криминалистическую экспертизу.