В Полтавской области повесился милиционер
16:08, 05 февраля 2008Разное
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Прокуратура проводит проверку
4 февраля в Полтавской области милиционер покончил жизнь самоубийством.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Полтавской области.
По их данным, 32-летний эксперт-криминалист Карловского райотдела Управления внутренних дел в Полтавской области совершил самоубийство, повесившись.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
По словам свидетелей, мужчина около 8 утра спустился в подвал и больше оттуда не выходил.
Прокуратура Карловского района Полтавской области по факту самоубийства проводит проверку. По предварительным данным, причина самоубийства - семейно-бытовые проблемы.
Тело милиционера направлено на судебно-криминалистическую экспертизу.
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