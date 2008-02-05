В Евпатории приготовят самый большой в Украине сальтисон

9 февраля в Евпатории собираются приготовить самый большой в Украине сальтисон – изделие из мяса и мясопродуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Евпаторийского исполнительного комитета, по замыслу организаторов, сальтисон весом более 100 кг будет сделан в форме Крымского полуострова.

Достижение евпаторийцев будут фиксировать официальные представители национального проекта Книги рекордов Украины, являющейся аккредитованным партнером Книги рекордов Гиннеса.

Планируется, что кулинарное изделие презентуют публике персонажи украинского фольклора. «Отведать гигантский сальтисон смогут все свидетели кулинарного рекорда», - отмечают организаторы.

«Такого кулинарного рекорда в Украине еще не было, - отмечают в Евпаторийском исполкоме. - Похожие достижения были зафиксированы в Винницкой области (стейк из говядины весом 10 кг 320 г, длиной 73 см и шириной 57 см), а также в Житомире, где приготовили 120-метровый шашлык».