Volvo оштрафовали на 200 тысяч евро за гибель детей

Шведский автопроизводитель Volvo признан виновным в непредумышленном убийстве двух детей, которые погибли в автомобильной аварии во Франции в 1999 году, и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч евро. По мнению обвинения, неисправная тормозная система Volvo 850 TDI послужила "косвенной", но "бесспорной" причиной этого ДТП. Об этом сообщает AFP.

Авария произошла 17 июня 1999 года в одном из городов на востоке Франции. Местная учительница Катрин Котц (Catherine Kohtz) на своем Volvo 850 TDI сбила трех детей, направлявшихся в школу. Двое из них погибли, а третий ребенок получил серьезные травмы.

Котц была приговорена к шести месяцам лишения свободы условно, штрафу в 300 евро и временному лишению водительского удостоверения.

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