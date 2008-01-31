МВД хочет запретить полицейским употреблять легкие наркотики

Министерство внутренних дел (МВД) Нидерландов намерено запретить полицейским употребление легких наркотиков, в частности марихуаны, не только при исполнении своих служебных обязанностей, как сейчас, но и в свободное время. По мнению МВД страны, употребление наркотиков сотрудниками правоохранительных органов "портит облик" полиции.

В Нидерландах около 25 региональных отделений полиции, некоторые из них уже провозгласили политику отказа от наркотиков. По словам представителей МВД, необходимо сделать это правило единым для всей полиции, передает Reuters.

В Нидерландах разрешена продажа и употребление легких наркотиков (марихуана, гашиш) в малых количествах - не более 30 г марихуаны или гашиша разрешено иметь любому гражданину или туристу, 5 г легких наркотиков можно приобрести только в кофи-шопах.