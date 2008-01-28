В столкновении ВАЗа и Шкоды погибли четверо людей
09:25, 28 января 2008Разное
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Причина ДТП устанавливается
Вчера неподалеку от села Димитровка Луганской области произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ-21112» и «Шкода-фабия».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли и три пострадали.
Причина ДТП устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 15 человек и 151, - травмирован.
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