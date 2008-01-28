В столкновении ВАЗа и Шкоды погибли четверо людей

Вчера неподалеку от села Димитровка Луганской области произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ-21112» и «Шкода-фабия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли и три пострадали.

Причина ДТП устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 15 человек и 151, - травмирован.