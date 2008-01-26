Билл Гейтс предложил заняться ”креативным капитализмом”

Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире, призвал к "креативному капитализму". Этот термин он выдвинул на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

Под "креативной экономикой" Билл Гейтс подразумевает такой путь, который бы позволил капитализму служить как богатым, так и бедным людям. Гейтс отметил, что рыночные механизмы необходимо использовать, чтобы направить помощь беднейшим странам, а также людям, зарабатывающим меньше доллара в день.

При этом глава Microsoft заявил, что жизнь в мире постепенно становится лучше, но некоторые вещи улучшаются недостаточно быстро и не для всех, отмечает The Guardian.

Напомним, что летом 2008 года Билл Гейтс должен покинуть принадлежащую ему компанию Microsoft и полностью заняться основанным им благотворительным фондом. С 1994 года Гейтс потратил на благотворительность около 14 миллиардов долларов. Кроме того, один из самых известных инвесторов во всем мире Уоррен Баффетт передаст в фонд Билла Гейтса около 35 миллиардов долларов.

Лента.ру