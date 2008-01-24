Volkswagen отзывает с мирового рынка 27 тысяч автомобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG отзывает с мирового рынка 27 тыс. автомобилей Golf Variant и Jetta TDI, которые были собраны в Мексике в 2007-2008гг. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Кристиан Булманн.

Отзыв автомобилей связан с тем, что электрическая подводка может быть неправильно подсоединена к системе подогрева, передает Associated Press.

Напомним, прибыль до налогообложения Volkswagen за 9 месяцев 2007г. выросла более чем в 5 раз, составив 4,73 млрд евро по сравнению с 937 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее.

РБК