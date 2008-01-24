На трассе Киев-Знаменка перевернулся автобус с 19-ю пассажирами

На 190 км автодороги Киев-Знаменка в с. Балаклея Смелянского района Черкасской области водитель автобуса "БАЗ", двигаясь в направлении Жашкова, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, автобус осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Черкассы-Жашков. На момент ДТП в нем было 19 пассажиров. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Одна женщина госпитализирована.