Спасатели подняли 76-летнюю женщину из 11-метрового колодца

Спасатели Лебединской государственной пожарной части Главного управления МЧС Украины в Сумской области подняли 76-летнюю женщину из 11-метрового колодца, в котором она провела около трех часов при ночном морозе.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Сумской области, вчера в городе Лебедин около 20.30 с подворья частной усадьбы пропала пожилая женщина. После трехчасовых поисков родственники и соседи обнаружили бабушку в колодце. Вызвали пожарных, которые оперативно подняли уже потерявшую сознание женщину на поверхность, где уже ждала карета «скорой».

Как сообщил врач хирургического отделения Алексей ЛЕТИК, куда доставили пострадавшую, «бабушка получила общее переохлаждение тела и ушиб голени и грудной клетки». В настоящее время женщина пришла в сознание и чувствует себя хорошо.

Как объяснила пострадавшая: «Захотела попить воды, наклонилась за ведром, взялась за цепь и… полетела вниз». Спасло женщину то, что даже потеряв сознание, она продолжала держаться за цепь, на которой закреплено ведро.