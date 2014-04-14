Донецкие епископы УПЦ МП призвали жителей региона не допустить кровопролития

Митрополит Донецкий и Мариупольский Украинской православной церкви Московского патриархата Иларион (Шукало) и архиепископ Горловский и Славянский Митрофан (Никитин) обратились к жителям региона с призывом к спокойствию и рассудительности, умению найти компромисс в дни общественного противостояния в регионе.

Соответствующие заявления размещены на официальных сайтах епархий УПЦ МП.

Читайте такжеАрхиепископ Запорожский и Мелитопольский призывает прекратить действия, «оскверняющие сердца людские злобой и ненавистью»

В своих обращениях епископы выражают соболезнования пострадавшим и их семьям в связи с аварией 11 апреля на шахте имени Скочинского в Донецке, и обращают внимание на последние события в Донецкой области.

”То, что происходит в Донбассе, волнует всю Украину. Как архипастырь призываю всех людей доброй воли - цените жизнь, берегите здоровье, проявляйте заботу о тех, кто в ней нуждается”, - говорится в обращении митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

”Терпение, выдержка, умение найти компромисс – вот настоящий донбасский характер. В нашем многонациональном крае мы всегда находили общий язык и взаимопонимание”, - отметил митрополит.

Владыка Иларион напомнил о том, что ”впереди – Страстная неделя, время воспоминания последних дней земной жизни Христа Спасителя”.

”Давайте же достойно проведем эти дни в соборной молитве, причастимся Святых Христовых Тайн, поклонимся Плащанице Спасителя и встретим Светлое Христово Воскресение!”, - призвал митрополит.

В свою очередь, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан отметил, что ”сегодня регион переживает один из самых нелёгких периодов своей новейшей истории”, “Донбасс оказался в центре противостояния ряда политических сил.

Печальным итогом этого противостояния стало то, что люди готовы с оружием в руках решать политические проблемы и стрелять друг в друга”.

В эти дни архиепископ призвал жителей региона к спокойствию и рассудительности.

Читайте такжеУправляющий делами УПЦ: Волнения в Харькове, Донецке и Луганске нас очень сильно беспокоят

”Не позволяйте пропаганде превратить ваших вчерашних соседей в ваших врагов. Пройдёт время, трудности забудутся, а ненависть и вражда останутся и будут отравлять жизнь ещё очень долго”, - говорит архиепископ Митрофан.

“Давайте приложим все усилия, чтобы не допустить кровопролития на нашей земле. У нас много проблем, но их можно и нужно решать мирным путём… Давайте проведём эти святые дни в молитве о мире, а не в состоянии войны друг с другом, и встретим светлое Христово Воскресение в любви и согласии”, - призвал владыка.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные, 12-13 апреля, вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновение на востоке Украины.