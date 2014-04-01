Проект "Життя 24": сделайте шаг к безопасности

В Украине стартовал инновационный проект "Життя 24"

В это нелегкое время мы должны ощущать уверенность и спокойствие в том, что наша семья, родные и близкие находятся в безопасности. Что очаг, в который мы вложили столько души, времени и сил, должен быть в надежности от злых, неправомерных посягательств и нелепых несчастных случаев. Мы, как родители, просто обязаны быть уверенными, что наши дети защищены, где бы они не находились: дома, в школе, в парке или во дворе. Предлагаем воспользоваться услугами приема и обработки тревожных сигналов круглосуточным диспетчерским центром "Життя 24".

Как это работает?

В критической ситуации человек нажимает тревожную кнопку SOS на датчике от компании. Оператор центра "Життя 24" выясняет причину тревожного сигнала, оповещает родственников и вызывает необходимые экстренные службы.

Для безопасности дома

Автономные датчики "Життя 24" контролируют безопасность дома от пожара, затопления и появления угарного газа 24 часа в сутки в ваше отсутствие. В аварийной ситуации датчики отправляют в диспетчерский центр информацию о конкретном событии, что способствует вызову необходимой экстренной службы. Например, при возгорании оператор вызовет именно службу пожарной охраны и оповестит Вас.

Определение местоположения

Для контроля безопасного местоположения детей, пожилых родственников, предлагаем специальный датчик – "Трекер", который определяет местоположение до 1 метра. Датчик имеет экстренную кнопку SOS и способность связаться с оператором, как мобильный телефон.

Забота о пожилых

Для пожилых людей предлагаем браслет со встроенной тревожной кнопкой и датчик падения в виде кулона. Нажатие экстренной кнопки SOS на браслете или кулоне поможет в кратчайшие сроки позвать на помощь или получить необходимую консультацию. Более того, кулон автоматически осуществит экстренный вызов при падении, даже если человек не может нажать экстренную кнопку. Подключиться к услуге приема тревожных сигналов диспетчерским центром "Життя 24" возможно и в собственном мобильном телефоне. Вы будете чувствовать уверенность, получать круглосуточную поддержку и безопасность вашего дома и близких.