В Киеве состоится 1-й Фестиваль анимационных и видеофильмов «Безопасный труд – 2014»

Такое решение утвердил оргкомитет фестиваля

26 февраля 2014 года в Киеве состоялось первое заседание оргкомитета Фестиваля анимационных и видеофильмов «Безопасный труд – 2014». Цель фестиваля - формирование культуры безопасности труда и профилактики несчастных случаев на производстве, а также распространения лучшего опыта использования средств кино и анимации для сохранения жизни и здоровья трудящихся. Об этом сообщает сайт «Промислова безпека».

В заседании приняли участие представители Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства промышленной политики, Госгорпромнадзора, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Федерации профсоюзов Украины, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также Национальный координатор Международной организации труда в Украине.

Осознавая важность защиты жизни и здоровья работающих, Организационный комитет принял решение проводить Фестиваль раз в два года накануне Всемирного Дня охраны труда и сделать дополнительный акцент на вопросах профилактики травматизма, промышленной и пожарной безопасности на производстве.

Оргкомитет утвердил Положение о Фестивале, предварительный состав жюри, календарный план Фестиваля и типы материалов, которые принимаются к участию. После окончательного утверждения вся информация будет размещена на сайте журнала «Промислова безпека».

Теги: фестиваль анимационных и видеофильмов «Безопасный труд-2014», Всемирный День охраны труда, профилактика травматизма, промышленная и пожарная безопасность