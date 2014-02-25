В Киеве состоится расширенное заседание Федерации работодателей г. Киев, руководства ФРУ и руководителей столичных предприятий

В заседании примут участие: Председатель Федерации работодателей города Киева - Андрей Антонюк, заместитель Председателя Совета Федерации работодателей Украины - Дмитрий Олийнык, Председатель наблюдательного совета ОАО «Киевэнерго» Иван Плачков, Глава Украинской строительной ассоциации Лев Парцхаладзе и еще более 40 руководителей известных киевских предприятий - столичных работодателей, в частности КП «Киевский метрополитен», ОАО «Киевметрострой», ОАО «Киевгорстрой-2», ОАО «Фармак», ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», ОАО «Оболонь» ОАО «Стройиндустрия», ОАО «Укрпластик», ЗАО «Фанплит» и другие.

На заседании будут рассматриваться вопросы:

- о последствиях социально - политического кризиса, тотального недоверия людей к органам государственной власти, длительной рецессии экономики, падение промышленного производства и влияние этих факторов на возможное закрытие киевских предприятий, потерю рабочих мест и вынужденные увольнения работников;

- о сегодняшние случаи захвата и блокирования работы предприятий под видом революционных беспорядков, о провокационные заявления/призывы неизвестных лиц относительно сомнительности права на собственность субъектов малого и среднего бизнеса;

- как обеспечить безопасное и нормальную жизнь людей, как создать надлежащие условия для нормальной и безопасной работы предприятий в условиях новой Конституции и стремительно меняющегося законодательства Украины ?

- о требованиях столичных работодателей относительно первых шагов и задач в новой проевропейской власти и Правительства;

- о создании реального антикоррупционного органа и горячей линии совместно с представителями Євромайдану, властью и работодателями.

Федерация работодателей города Киева в начале февраля обращалась с официальным приглашением к Председателю КГГА Макеенко В.В., но встреча так и не состоялась.

Справка. Федерацию работодателей г. Киева признана соответствующей критериям репрезентативности на территориальном уровне для участия в коллективных переговорах по заключению территориальных соглашений и для делегирования представителей в органы социального диалога. Общая численность сотрудников, работающих на предприятиях, входящих в состав ФРК составила 266 719 человек, что составляет 19,2 % от общей численности занятого населения в г. Киеве. Тел.: (067) 278 95 17