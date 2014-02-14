25 Международный турнир по спортивным танцам «Парад Надежд» стартует 22 февраля в 19-00 в ВЦ «КиевЭкспоплаза».

В соревнованиях примут участие более 1000 пар из Украины, Германии, Канады, Италии, России, Грузии, Беларуси, Румынии, Польши в возрасте от «бейби» до «сеньоров». Среди судей - многоразовые Чемпионы Европы и мира из Англии, Шотландии, Италии, Германии, Дании, Франции, России, Швейцарии. В команде рефери также победители знаменитого Блэкпульского турнира в Лондоне. Ведущий программы - Станислав Попов, президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель культуры России и ведущий канала НТВ. В программе – соревнования в европейской программе и латине, кубок «Фокстрота» и Кубок Виктории Чекурды «За волю к победе!» для шестых мест пьедестала почета. Организаторы – ДЮСТ «Спорт-Данс» и председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца Украины Валентина Федорчук. Турнир состоится при поддержке Группы компаний «Фокстрот», торговой сети «Фокстрот. Техника для дома», социального центра Выходцева, компании «Данон Украина», ТМ «Сандора», ТМ «Ореанда», фабрики «Гулливер», киевской художницы Оксаны Тодоровой и арт-студии «Мечтай!».

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