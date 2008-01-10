Hummer рассекретил прототип маленького внедорожника (фото)

На открывающемся через неделю автошоу в Детройте компания Hummer представит прототип своего самого компактного автомобиля - HX Concept. Как ожидается, аналогичная серийная модель, если она доберется до конвейера, получит имя Hummer H4.

Экспериментальный Hummer HX Concept имеет сравнительно небольшие для автомобилей этой марки размеры: длина колесной базы прототипа составляет 2,6 метра, а его габаритная ширина - два метра. Кроме того, у новинки полностью независимая подвеска, профессиональные амортизаторы Fox и отключаемый передний стабилизатор.

Концепт-кар получил шестиступенчатую автоматическую КПП и систему полного привода, а также 3,6-литровый двигатель V6 с технологией FlexFuel, которая позволяет ему использовать в качестве топлива бензин или биоэтанол E85.

Заметная особенность HX Concept - это съемная крыша и панели в задней части кузова, позволяющие превратить машину из закрытого внедорожника в стильный пикап, а также демонтируемые боковые двери.

Главным конкурентом этой машины, в случае ее серийного производства, станет Jeep Wrangler.

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