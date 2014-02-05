В Киеве 13-16 февраля состоится выставка-ярмарка мехов и подарков FUR EXPO VALENTINE

Посетители смогут приобрести шубы и жилеты из натурального меха, изделия из кожи, дубленки и шапки превосходного качества и фасона по приемлемым ценам.

Выставка FUR EXPO VALENTINE предоставляет ее посетителям возможность оценить широкий ассортимент и разнообразие представленной на выставке продукции производства Украины, России, Греции, Италии, Турции, Испании, Финляндии.

Помимо небывалого ассортимента меховых и кожаных изделий на выставке также будет представлена тема подарков, что в совокупности создаст незабываемую атмосферу праздника! Галантерея, декоративные предметы и украшения, сувениры, бижутерия и аксессуары, изделия HAND MADE.

Порадуйте себя и своих близких обновками и подарками!

Выставка будет проходить в ВЦ «АККО Интернэшнл» в парке Пушкина

(г.Киев, пр-т Победы, 40-Б, станции метро «Политехнический институт» и «Шулявская»).

Вход свободный с 11:00 до 19:00.

Детальная информация:

по тел.: (067) 784-58-80, (093) 535-36-36

на веб-сайте: www.fur-expo.com