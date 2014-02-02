Известного американского актера Хоффмана нашли мертвым в собственной квартире

Известный американский актер Филип Сеймур Хоффман в воскресенье найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, сообщает сайт газеты Wall Street Journal со ссылкой на полицию.

По данным издания, тело Хоффмана нашел в ванной сценарист его нового фильма. Причину смерти 46-летнего актера выясняют судебные медики.

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Как сообщает агентство REUTERS, Хоффман мог скончаться из-за передозировки наркотиков.

Хоффман известен по ролям в фильмах ”Мастер”, ”Рок-волна”, ”Сомнение” и ”Капоте”. За роль в последнем он получил престижные кинопремии ”Оскар” и ”Золотой глобус”.