Продолжается поисковая операция в Азовском море

Обнаруженный в Азовском море второй спасательный плот не принадлежит затонувшему болгарскому судну “Ванесса”.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ.

По его словам, это выяснили спасатели с судна “Нептуния”, которое было направлено к месту обнаружения плота.

Сейчас поисковая операция продолжается, добавил И.КРОЛЬ.

Он напомнил, что на момент выхода болгарского сухогруза «Ванесса» из порта Бердянск на нем были 2 спасательных плота на 15 и 16 мест. Один плот был найден сегодня утром, однако люди на нем не обнаружены.

Как сообщал УНИАН, судно "Ванесса" (флаг Болгария) затонуло 3 января во время шторма в южной части Азовского моря. На борту судна находилось 11 человек, из них 1 человек спасен, а 2 людей были найдены без признаков жизни. Судьба остальных 8 человек остается не известной.