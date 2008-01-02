ДТП на трассе Львов-Сокаль: два человека погибли

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и один травмирован.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, около 15.00 1 января на трассе «Львов-Сокаль» возле села Добрячин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек был травмирован, а еще двое погибли.

По просьбе Львовской облгосадминистрации бойцы отделения горноспасателей прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования извлекли тела погибших, зажатых в авто.