ДТП на трассе Львов-Сокаль: два человека погибли
10:35, 02 января 2008Разное
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Еще один - травмирован
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и один травмирован.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, около 15.00 1 января на трассе «Львов-Сокаль» возле села Добрячин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек был травмирован, а еще двое погибли.
По просьбе Львовской облгосадминистрации бойцы отделения горноспасателей прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования извлекли тела погибших, зажатых в авто.
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