Весь 2007 год наблюдалась ”повышенная брачная активность”

В последний рабочий день 2007 года в Украине планируют пожениться около 2,4 тыс. пар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, в органы регистрации актов гражданского состояния граждан (РАГСов) на последний рабочий день года (29, 30 или 31 декабря – в зависимости от области) подано рекордное количество заявлений на заключение браков – 2367.

В последний рабочий день 2006 года были зарегистрированы лишь 35 браков, отмечают в Минюсте.

В канун 2008 года практически во всех регионах Украины министерство констатирует "брачный бум". Только в Ровенской, Черновицкой, Волынской и Тернопольской областях количество пар, желающих пожениться перед Новым годом, – незначительное – 10, 3, 2 и 1 пара соответственно.

В аналогичный день 2006 года в 20 регионах Украины из 27 не был зарегистрирован ни один брак.

По количеству желающих пожениться в канун праздников лидирует Донецкая область – 366 заявлений, за ней идут Крым – 210 заявлений, Днепропетровская область – 202, Луганская – 180, Запорожская область – 157 и г. Киев – 154 заявления.

По данным РАГСов, на протяжении всего 2007 года наблюдалась повышенная брачная активность населения Украины.

Вместе с тем, органы РАГС сообщают, что расторгнуть брак в последний рабочий день 2007 года в Украине планируют 159 пар, что также превышает показатели прошлых лет.