В студию к Мыколе Вересню придет экс-начальник бюро Интерпола

Сегодня 26 декабря в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие народный депутат Украины (НУ-НС), экс-руководитель бюро Интерпола в Украине, лидер общественной организации «Я – киевлянин» Кирилл Куликов. Повтор интервью на телеканале СИТИ 27 декабря в 18.40.